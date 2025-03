Lanazione.it - I rifiuti emersi dalla frana, il sopralluogo: “Sfregio inammissibile, indagare più a fondo”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 marzo 2025 – “Non avevo mai visto niente di simile, è uno scenario folle che buca lo stomaco per l’impressione che fa e per i possibili risvolti ambientali”. È trascorsa una settimana da quando Riccardo Martelli, presidente dell’ordine dei geologi toscani, ha svolto una Palazzuolo sul Senio dove unaha scoperchiato una discarica fantasma, dimenticata da oltre mezzo secolo. Quintali diinterrati nel 1971 – in base a un accordo tra i Comuni di Firenze e Palazzuolo sul Senio senza un censimento negli elenchi ufficiali – e durante l’ultima alluvione rigurgitati all’improvvisomontagna nel torrente Rovigo. Uno scempio che il presidente dei geologi toscani non esita a definire “un potenziale disastro ambientale, uno scenario sconvolgente che mi auguro di non rivedere mai più”.