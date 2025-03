Ilrestodelcarlino.it - I residenti seppelliscono l’ascia di guerra: "La cava di Uffogliano riaprirà, ma i camion non passeranno dal centro abitato. Bene i lavori su strade e frane"

Dopo i cartelli di protesta sulla Marecchiese e la nascita del comitato contro la riapertura dellaMonte Ceti dia Novafeltria, ora è ufficiale. È tutto in regola: la. "Si sta bonificando l’area per alcune manifestazioni sportive – dicono i– ma il progetto va avanti. Non sappiamo ancora i tempi. Riguardo ai nostri timori e osservazioni, ci è stato assicurato che i mezzi che andranno e verranno dallaeviteranno i centri abitati. Verranno effettuati rigorosi controlli sul ripristino del materiale usato". A novembre idelle frazionie Ponte Santa Maria Maddalena avevano dato vita al comitato per chiedere "la rinascita di quest’area. Oltre alla questione della, avevamo chiesto la sistemare: il Comune ci sta lavorando".