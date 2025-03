Puntomagazine.it - I Rangers vincono contro il Folgore Cappella

Qualiano hanno conquistato, al campo Chiovato di Baia, la vittoria . 1-0ilLa scorsa domenica, 23 marzo, iQualiano sono scesi in campoilper una sfida in trasferta. La partita si è svolta al Campo Chiovato di Baia, dove ihanno conquistato una vittoria per 1-0.Questo successo ha segnato una svolta per la squadra, che ha mostrato una forma eccellente e una tecnica nettamente migliorata rispetto al mese scorso.In classifica, iQualiano si trovano ora a pari punti con il Pasquale Foggia. Prima di affrontare direttamente i rivali, la squadra dovrà disputare altre due partite. Attualmente, i giocatori sono in fase di riposo in attesa delle prossime sfide.Infine il direttore calcistico Pasquale Palma ha rilasciato una dichiarazione: “Abbiamo affrontato un interessante settimana di lavoro, sono fiducioso per la squadra.