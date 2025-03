Game-experience.it - I ragazzini ed i bambini di 8 anni non desiderano una PS6, secondo il capo di Netflix

Il futuro del gaming potrebbe non essere dominato da console come PS6, almenoAlain Tascan, presidente diGames. Durante un’intervista con The Game Business, Tascan ha dichiarato che le nuove generazioni non sognano necessariamente di possedere una console di nuova generazione, ma piuttosto di poter giocare ovunque, su qualsiasi schermo disponibile. Per, questa è la direzione da seguire per innovare nel settore.VGC ricorda cheha già investito nel mondo dei videogiochi, offrendo esperienze ludiche direttamente tramite la sua app su dispositivi mobili e smart TV. Tuttavia, la sua strategia non punta ai giochi ad alto budget tipici delle console, ma a titoli accessibili e immediati.Tascan, il concetto di console tradizionale, con grafica in alta definizione e controller dedicati, potrebbe limitare l’evoluzione del settore.