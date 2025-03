Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 28 marzo 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Le onde del passato. Guida aiTv della serata del 21Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21,20 Déjà Vu – Corsa contro il tempo. Durante le indagini su di un attentato omicida ad un traghetto ad New Orleans, l’agente federale Doug Carlin entra in una squadra top-secret governativa che utilizza sofisticati strumenti per alterare il tempo e anticipare i crimini prima che accadano.