Trevisotoday.it - I piccoli alunni della scuola per l’infanzia del Pio X in visita alla Cuboxal di Silea

Leggi su Trevisotoday.it

Le bambine e i bambiniperdell’istituto Pio X di Treviso ieri hanno partecipato a unaguidata dello stabilimento di, a, azienda del Gruppo Pro-Gest che trasforma il cartone in scatole per la pizza esportate in tutto il mondo. Una trentina di