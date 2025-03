Iodonna.it - I nuovi libri moda Primavera 2025 da regalare, da comprare per arricchire la libreria, da sfogliare con leggerezza

Copertine sofisticate, brossure eleganti, grafiche glam create su misura per catturare lo sguardo. Con l’arrivo dellasbocciano anche ida collezione in questo. Una serie di titoli da non perdere, da aggiungere alla collezione per gli amanti del mondo fashion e interessanti per chi vuole sapere tutto sulla cultura del vestire, sulle sue contaminazioni con il mondo dell’arte e sui personaggi famosi che la popolano.per l’estate, i consigli di Charlotte Casiraghi X Letture da godersi nei momenti di relax primaverili, come i lunghi periodi di pausa dei ponti in arrivo.