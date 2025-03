Lidentita.it - I numeri del Fisco, la resistenza della Lega: chi non vuole la rottamazione?

Leggi su Lidentita.it

Ilsnocciolasecondo cui è pieno di crediti inesatti, inesigibili. L’Italia è piena di debitori che non pagano il dovuto all’Erario. I dati sembrano non lasciare scampo. Insomma, è la solita storia: non s’ha da avere pietà per gli “evasori” (tra molte virgolette.) in un Paese che “vanta” la pressione fiscale tra le . Idel, la: chi nonla? L'Identità.