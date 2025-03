Unlimitednews.it - I Negrita tornano con “Canzoni per anni spietati”

MILANO (ITALPRESS) – “Se questo è il risultato, dov’è che abbiamo sbagliato?”. Pau, al secolo Paolo Bruni, frontman dei, non ha dubbi: è tempo di assumersi le responsabilità e di schierarsi attraverso la musica. E’ questo il senso di “per”, un concept album in uscita oggi, 28 marzo, che nasce dall’urgenza di reagire alla crisi sociale e culturale del presente, e segna il ritorno della band toscana dopo sette.“La pandemia ci aveva svuotati, non riuscivamo a scrivere, né parole né musica. È stato un momento difficile, pericoloso, perché viviamo di musica”, ha raccontato Pau parlando dei nove brani che guardano alla contemporaneità con uno sguardo disincantato e lucido. “E’ successo qualcosa di magico. I testi sembravano già scritti da un’altra entità. La musica è diventata “spedale” per le parole.