Ravennatoday.it - I Modena City Ramblers apriranno l'edizione 2025 della rassegna "Romagna in fiore"

Leggi su Ravennatoday.it

Nove appuntamenti musicali in altrettante località, in alcuni dei territori più colpiti dalle recenti alluvioni. Torna in scena anche quest’anno, dal 10 maggio al 2 giugno “in”, laecosostenibile, diffusa e in dialogo con le comunità creata da Ravenna Festival.