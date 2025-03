Ilrestodelcarlino.it - I migliori sapori del mondo a Scandicci Food&Street

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da oggi, venerdì 28, a domenica 30 marzoè il teatro di “Food&Street - Il giro deldel gusto”, l'evento dedicato al cibo di strada che torna in piazzale della Resistenza. Organizzato da Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, con il patrocinio del Comune die della Camera di Commercio di Firenze, questo festival dello streetfood offrirà tre giorni di degustazioni, eventi, laboratori per bambini, musica e intrattenimento dalle 11 alle 24. Al centro di piazzale della Resistenza verrà allestita un’installazione urbana con oltre 600 metri quadrati di erba vera, olivi secolari e sedute ecosostenibili, che trasformeranno l’area in un’oasi verde accogliente per i visitatori. La kermesse, giunta alla sua seconda edizione, porterà adiversi food truck con una vasta offerta gastronomica: un viaggio attraversodalcon specialità come pita gyros greca, piatti giapponesi e indiani, oltre ai classici statunitensi come il pulled pork.