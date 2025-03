Notizie.com - I migliori film del 2025: Anora su tutti, ma due sono italiani

Leggi su Notizie.com

Ilsarà un grande anno di cinema, lo abbiamo capito già prima che iniziasse con l’annuncio dei nuoviin uscita. Andiamo a vedere i meglio visto finora.Idelsu, ma due(Notizie.com)Arrivati a un terzo del nuovo anno vogliamo andare a evidenziare quelli chevisti fino a questo momento. Quello che ci ha stupito positivamente è il fatto che la cinematografia italiana sia decisamente dominante in sala con dei prodotti di assoluto valore artistico.Scendiamo nel particolare di alcuni lavori che non possiamo fare a meno di mettere in evidenza e che hanno riscosso successo di critica. Ci soffermiamo però anche su alcuni lavori che meritano di essere riscoperti perchéfiniti un po’ in secondo piano e che non potrete fare a meno di seguire.