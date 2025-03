Bergamonews.it - I lupi saranno meno protetti. Legambiente: “Allarmante, serve cambio di passo culturale”

Undeciso verso l’abbassamento del livello di protezione del lupo. Martedì 25 marzo alla Camera è stato approvato un emendamento proposto dalla Lega che declassa il predatore da “specie rigorosamente protetta” a “specie protetta”, aprendo la strada alla caccia selettiva al lupo in Italia.Il nodo è legato alle tempistiche: l’intoccabilità del carnivoro è al momento ancora garantita dall’Unione Europea. Tuttavia, l’Ue stessa sta ridefinendo lo status del lupo dopo che il comitato permanente della Convenzione di Berna lo ha rimosso dall’Allegato II del documento, quello che elenca le specie faunistiche “rigorosamente protette”, con una modifica entrata in vigore lo scorso 7 marzo.“Un fatto grave che arriva da lontano – afferma Elena Ferrario, presidente diBergamo -. Le persone hanno paura e tendono a non guardare i dati: i numeri degli incidenti che coinvolgono grandi carnivori sono ridotti.