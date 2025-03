Ilgiorno.it - I giudici chiudono il caso Palasharp, respinto il ricorso di TicketOne: “Inevitabile lo stop al progetto”

Milano – Idefinitivamente il. Nei giorni scorsi, il Tar ha bocciato ilpresentato da, che aveva chiesto di annullare il provvedimento con il quale il 25 gennaio 2024 il Comune ha disposto la decadenza dell’aggiudicazione dell’area di via Sant’Elia. Un’area che avrebbe dovuto ospitare la Milano Hockey Arena per le Olimpiadi invernali del 2026 e che nello scorso dicembre è stata invece inserita tra le location del Piano Casa di Palazzo Marino. La storia inizia il 28 giugno 2022, quando l’amministrazione assegna al tandem formato dae Mca Event srl la gara per i lavori di manutenzione del palazzetto dismesso dal 2012 e per la gestione per i successivi 31 anni con la formula del partenariato pubblico-privato. La location viene inserita nel dossier dei Giochi di Milano-Cortina come location per l’hockey femminile.