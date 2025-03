Quotidiano.net - I giorni della Vecchia, cosa sono: la tradizione dal 29 al 31 marzo

Lacontadina di un tempo racconta che gli ultimi tredi"i", folklore popolare diffuso in molte regioni italiane, specialmente nel nord Italia e nell’Appennino centrale. Secondo antiche credenze in questitornerebbe improvvisamente il freddo, una sorta di ultimo sussulto dell'inverno primaprimavera. Ma chi è questa "" di cui parlano le leggende? ILa "" sarebbe una figura simbolica che rappresenta l'inverno ormai agli sgoccioli. Molte versionileggenda narrano storie simili, spesso incentrate su unapastora o contadina che, convintafine dell’inverno, si liberò troppo presto degli indumenti pesanti., infuriato dal suo comportamento, chiese in prestito qualche giorno ad aprile per scatenare un ultimo, gelido colpo di coda, punendo così la donna e chi aveva osato anticipare la primavera.