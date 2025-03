Iltempo.it - I follower e la fiducia alla premier

Leggi su Iltempo.it

Centocinquantasettemila like, ventiseimilanovecento ventidue commenti e un milione e quattrocentonovantamila visualizzazioni, tutto in appena mezza giornata. Sono questi i numeri sostanziosi che il video postato ieri dagli account social di Giorgia Meloni ha incassato su tutte le piattaforme di social media che lasta presidiando. Ovviamente, il riferimento è al video sulla longevità dell'esecutivo, che ieri ha tagliato il traguardo degli 887 giorni di vita, diventando così il quinto governo più duraturo dell'Italia repubblicana. Come sempre, per misurare il gradimento espresso dagli utenti che si ingaggiano nelle conversazioni online, così come quello più ristretto deiche decidono di commentare un post, è opportuno affidarsi conai numeri. Le interazioni, al netto delle solite polemiche strumentali sulla presenza o il peso di possibili Bot, difficilmente mentono.