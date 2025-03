Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, ecco l'incredibile cameo che potrebbe sconvolgere gli equilibri [SPOILER]

Leggi su Movieplayer.it

Una nuova voce darebbe per certa la presenza di undavvero sconvolgente checambiare il corso dell'MCU rimescolando le carte in tavola Il ritorno di Robert Downey Jr.non essere la notizia più sconvolgente svelata dai Marvel Studios negli ultimi tempi. Gli sguardi degli scooper sono ora puntati su I4: Gli, il cinecomic in uscita nei cinema italiani il 23 luglio, checontenere undavvero sconvolgente. Come anticipato, il nuovo focus sui4 che riporterà la Prima Famiglia in senso a Marvel sarà ambientato nella sua realtà, in una New York City retro-futuristica ispirata agli anni '60. Ancora non sappiamo come, ma ci aspettiamo che in un modo o nell'altro la Prima Famiglia Marvel si .