I dubbi sul premierato al convegno dei consiglieri onorari e degli ex parlamentari a Palazzo del Pegaso

FIRENZE –, Costituzione e democrazia.Sono stati questi gli argomenti al centro delCostituzione, parlamento, democrazia.: pareri a confronto che si è tenuto adel, organizzato dall’Associazione deidella Regione e dall’Associazioneexdella Toscana, col patrocinio dell’UniversitàStudi di Firenze.“Abbiamo chiamato oratori, esperti di diritto costituzionale ein carica per fare il punto sulle riforme costituzionali e in particolare sul”. Così l’ex senatore Giovanni Bellini coordinatore dell’Associazioneexdella Toscana ha spiegato il senso del.“Un’iniziativa – ha aggiunto Roberto Benedetti, già vicepresidente del consiglio regionale e presidente dell’Associazione dei ocnsiglieridella Toscana – che risponde in pieno allo scopo istituzionale delle associazioni e la nostra è un organo statutario del Consiglio e prevede che si approfondiscano argomenti di interesse generale e particolare”.