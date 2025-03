Ilrestodelcarlino.it - I cestisti in carrozzina conquistano gli studenti dell’istituto Serra

La scuola si apre allo sport inclusivo. All’istituto tecnico economicole classi terze hanno incontrato Claudia Bedin, Federico Ventura e Matteo Mordenti, ex allenatrice e due atleti militanti nel campionato di serie B di basket in. Gli allievi non erano impreparati ad affrontare la problematica dello sport adattato alla disabilità, giacché hanno svolto un modulo dedicato all’argomento con gli insegnanti di Scienze Motorie. "Non si può allenare atleti in– ha affermato Claudia Bedin, docente di Scienze Motorie – se si sta sempre in piedi, né comprendere le dinamiche senza mettersi nei panni degli altri". Il motivo saliente della comunicazione è stata la necessità di cambiare prospettiva e lavorare sul potenziale, centrando l’attenzione sulle qualità e sui punti di forza per orientarci nelle scelte della vita, senza demonizzare i fallimenti o i periodi difficili.