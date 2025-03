Rompipallone.it - Huijsen di nuovo in Serie A per 60 milioni: l’annuncio del tecnico

Il rimpianto più grande degli ultimi anni della Juventus e anche dellaA, porta il nome di Dean.Il giovane difensore ex Juventus ed ex Roma, poteva finire in prestito al Frosinone quando poi scelse di andare alla Roma, per sei mesi, prima del suo approdo in Premier League. Adesso però, Deanè finito tra i migliori centrali di difesa al mondo, tanto da vedere il proprio valore di mercato schizzare alle stelle.I top club di Premier League lo hanno messo nel mirino, ma anche il Real Madrid. Tra le opzioni per il ragazzo cresciuto in Italia calcisticamente e scoperto da Giovanni Manna – attuale ds del Napoli – per la Juve Next Gen, figura anche l’ipotesi del ritorno inA. Un’ipotesi dal valore di 60e sulla quale ha preso voce il. Calciomercato: colpoinA, vale 60Prima ancora degli “errori” fatti con Thiago Motta, alla Juventus va valutata anche quella che è la cessione per soli 15di euro e che ha dell’incredibile se si considera che poi, Deanha un valore di ben 60di euro.