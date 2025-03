Mondouomo.it - Homme Plissè Issey Miyake: Guest of Honor al Prossimo Pitti Uomo 108.

PLISSÉ, il marchio giapponese celebre per il suo innovativo approccio al tessuto plissé e per una visione dinamica e funzionale dell'abbigliamento maschile, sarà protagonista del108 in programma a Firenze dal 17 al 20 giugno 2025.