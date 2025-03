Holland | la spiegazione del finale del film con Nicole Kidman

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelconè il nuovo mistery thriller di Prime Video interpretato da, e presenta alcuni colpi di scena scioccanti che cambiano completamente il destino della protagonista. Diretto da Mimi Cave,porta dunque il pubblico nella cittadina del Michigan che dà il titolo al, nota per i suoi tulipani, i mulini a vento e per essere una piccola comunità. Qui si seguono Nancy Vandergroot (), un’insegnante che vive con il marito Fred Vandergroot (Matthew Macfadyen) e il figlio Harry (Jude Hill).I Vandergroot vivono dunque una vita tranquilla in Olanda, finché Nancy non inizia a sospettare che Fred la tradisca. Si confida allora con il collega insegnante Dave (Gael García Bernal), arrivato in città da poco tempo, e lo convince ad aiutarla a scoprire cosa sta combinando il marito.