Ilfattoquotidiano.it - “Ho speso 17 mila dollari per riempirmi di tatuaggi, corna e avere la lingua biforcuta. Ora mi chiamano ‘papà-demone'”: la storia di Larry Botello González

, 26 anni, di Bogotà, Colombia, si è tatuato per la prima volta a 12 anni. Lo“padre” ed è coperto per il novanta percento die impianti. “Ho fatto il mio primoo a 12 anni e non ho mai smesso di tatuarmi. La prima modifica, che è stata la, è stata a 17 anni”, raccontaal Daily Mail. Nel corso degli anni, ha aggiuntoimpiantate, un naso ricostruito e decine di impianti sottocutanei. Quanto ha? La cifra si aggira intorno alle 17.000 sterline in interventi.Come reagiscealle critiche? “Sui social network vedo commenti negativi, ma questo non mi tocca”, ha affermato. “Tra le altre cose, la gente mi chiamao figlio di Satana, ma in realtà è qualcosa che non mi tocca perché mi piace essere visto come un essere oscuro”.