Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura, c’è un mostro sotto al letto”. Babysitter controlla per rassicurare il bimbo e fa una scoperta choc: c’era nascosto l’ex proprietario di casa

Lapiù antica dei bambini, quella del “il, si è trasformata in una sinistra e terrificante realtà per unadel Kansas. La giovane donna, nel tentativo diun bambino spaventato, si è chinata perre e si è trovata faccia a faccia con un uomo acquattato nell’ombra. L’incredibile episodio è avvenuto lunedì 24 marzo, intorno alle 22:30, in un’abitazione di Great Bend, in Kansas, come riportato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Barton. Lastava mettendo ai bambini quando uno di loro ha iniziato a lamentarsi, dicendo cheun “il suo.Per tranquillizzarlo, la donna si è chinata, pronta a mostrargli che nonnulla da temere. Invece, si è trovata davanti agli occhi un uomo