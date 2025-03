Thesocialpost.it - “Ho il reggiseno troppo stretto”. E invece sono i sintomi di una malattia terribile: la diagnosi, tremenda

Una donna di 33 anni, che sembrava godere di “ottima salute”, ha ricevuto una devastantedi cancro al colon in fase terminale, dopo aver erroneamente attribuito i suoia unscomodo e a un virus intestinale.Leggi anche: “Mi rilasso così”. Elodie e il dettaglio a luci rosse: lei lo mostra e i fan impazzisconoRadwah Oda, residente in Texas, ha iniziato a sperimentare disturbi intestinali e dolore al petto nell’agosto del 2021. In un’intervista al Daily Mail, ha rivelato di aver pensato di essere “in forma” per contrarre unacosì grave. “Ero abituata a fare esercizio fisico fino a cinque volte a settimana e seguivo una dieta equilibrata”, ha dichiarato. “Pertanto, ogni volta che avvertivo, li consideravo banali“.Ad esempio, il dolore localizzato sotto il seno destro pensava fosse dovuto a un, mentre il sangue nelle feci, apparso settimane dopo, lo attribuiva a un’ernia.