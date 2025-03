Lapresse.it - Hawaii, erutta il vulcano Kilauea: la fontana di lava alta 300 metri

Leggi su Lapresse.it

Decine di persone si sono riunite nei pressi del, al Parco Nazionale dei vulcani delle, per assistere alla sua eruzione. La, in quest’episodio, ha raggiunto fino a 300di altezza. Ilè uno dei vulcani più attivi della Terra e attira visitatori da tutto il mondo sull’isola principale dell’arcipelago per assistere alle sue eruzioni. Leospitano sei vulcani attivi, incluso uno sommerso.