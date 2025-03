Zonawrestling.net - Harley Cameron: “Prima della AEW ero ventriloqua professionista in Australia, in arrivo nuovi pupazzi”

Leggi su Zonawrestling.net

La wrestler dell’AEW rivela un talento inaspettato durante il podcast “Rule Breakers” con Sura e racconta il suo passato nel cabaretnoUn passato daDurante la sua recente apparizione al podcast “Rule Breakers” condotto da Sura,ha rivelato un talento inaspettato che ha lasciato sorpresi molti fan del wrestling.di diventare una delle wrestler più promettenti dell’AEW, laha lavorato comein.“Inho lavorato per anni in un cabaret. C’era una grande tradizione di spettacoli con, e lì è nata la mia ossessione”, ha raccontatodurante l’intervista. “Erano famosi per i lorofatti a mano e avevamo numeri pazzeschi nello show, come una versione di Bohemian Rhapsody eseguita interamente con i