Ha visto i video con quei due Grande Fratello Shaila furiosa per Lorenzo e Chiara

Leggi su Caffeinamagazine.it

Fuori dalnon ci sarebbe un ambiente sereno. Da quando è stata eliminata,pare che sia attraversata da emozioni molto forti e non positive e che riguardano inevitabilmente anche e soprattutto. Ora avrebbe fatto una scoperta poco piacevole su di lui e sue sarebbe andata su tutte le furie.si sarebbe arrabbiata moltissimo, dopo che alcuni suoi fan sarebbero stati in grado di aiutarla meglio a comprendere il rapporto instaurato daall’interno del. E chissà se proprio lunedì 31 marzo, in occasione della finalissima, ci sarà un durissimo confronto.Leggi anche: “Perché mi fanno fuori in finale”.l’ha confidato ai suoi amici in casasu tutte le furie: “Ha saputo di”Già da giorni si sta vociferando del fatto chenon sarebbe così sicura di proseguire la frequentazione con, quando finirà il