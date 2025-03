Ilfattoquotidiano.it - Ha ragione Billy Corgan quando mette gli Smashing Pumpkins tra le band più incomprese della storia?

, frontman degli, ha recentemente dichiarato nel podcast di Joe Rogan che la suaè “una delle piùdel rock”.Un’affermazione che suona più come una richiesta di riconoscimento che come un invito al confronto. Ma proprio per questo può offrire lo spunto per rileggere il percorsoformazione, al di là del culto enostalgia che ancora ne avvolgono il nome.A quasi trent’anni dall’apiceloro notorietà, forse è il momento giusto per farlo. Perché a volte non si tratta di incomprensione, ma di una comprensione piena e di un giudizio ponderato. Nei consueti nove punti di questo blog, provo a spiegarvi quel che penso di loro. Fatemi sapere se sei d’accordo, magari nei commenti a seguire, oppure sul mio profilo pubblico di Facebook connesso a questa pagina.