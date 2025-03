Guidonia In casa con 65 chili di droga e oltre 40mila euro | arrestato 25enne

Romadailynews.it - Guidonia. In casa con 6,5 chili di droga e oltre 40mila euro: arrestato 25enne

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un servizio anti.Un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è statodai Carabinieri aMontecelio, in provincia di Roma, per detenzione diai fini di spaccio.Il fermo è avvenuto mercoledì 26 marzo nell’ambito di un servizio mirato contro il traffico di stupefacenti condotto dai militari della Tenenza dicon il supporto della Sezione Radiomobile di Tivoli.Durante il controllo, ilè stato trovato in possesso di sostanze sospette. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 5,340 chilogrammi di hashish, 1,246 chilogrammi di cocaina, 10,57 grammi di ketamina e 10,57 grammi di crack, tutte già suddivise in dosi pronte per lo spaccio.alla, i militari hanno rinvenuto anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma in contanti pari a 41.