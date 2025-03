Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Gangs of Milano Ep. 3 e 4, Venerdi 28 Marzo 2025

Leggi su Digital-news.it

Venerdì 28sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21.15, Per tutta la vita è una commedia corale con Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Quattro coppie scoprono che il loro matrimonio non è valido e devono decidere se risposarsi o lasciarsi per sempre. Un film che mescola ironia e sentimenti, mettendo alla prova i legami di coppia. Su SkyDue HD alle 21.15,of- Le nuove storie del Blocco prosegue con gli episodi 3 e 4. L’ambizione di Bea ha conseguenze drammatiche, mentre Ludo si avvicina ai suoi nuovi amici e Mahdi indaga sugli ultimi avvenimenti nel Blocco.