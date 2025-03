Ilrestodelcarlino.it - Guida sicura e prevenzione. Incontro con gli studenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I vigili e i medici incontrano glidelle scuole superiori. Domani mattina, al teatro comunale di Cesenatico, il personale medico del trauma center dell’Ospedale Bufalini di Cesena e gli operatori del Nucleo infortunistica stradale della Polizia Locale di Cesenatico, incontreranno le classi quinte degli Istituti scolastici superiori . L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto "Preveni.amo -unica via" ed è patrocinata dal Comune. L’obiettivo principale è sensibilizzare i giovani su una condotta di vita e diresponsabile, analizzando i rischi e le conseguenze legate alla strada ed agli eventi traumatici ed infortunistici. Si tratta di un progetto che unisce due aspetti separati, ma che, a dimostrazione del lavoro sinergico tra operatori sanitari e operatori di polizia, si fonde in un unico, per raccontare dal punto di vista degli attori principali, i momenti immediatamente successivi ai traumi.