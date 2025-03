Guerra in Ucraina bombardamenti russi a Dnipro Kiev | Allarme droni in varie regioni – Il video

Leggi su Open.online

In serata laa ha lanciato «Shahed sul territorio dell’»: lo riferisce Rbc-citando l’aeronautica militare. In diverseè stata dichiarata l’allerta aerea: a, in particolare, «si sono udite esplosioni», fa sapere il capo dell’amministrazione militare regionale dipetrovsk, Serhiy Lysak, e «sono scoppiati diversi incendi, con danni registrati fra le abitazioni residenziali». «Ihanno bombardato diversi strutture a, tra cui uno degli hotel più grandi della città», si legge su X del Centre for Strategic Communication and Information Security of Ukraine. Si tratta dell’ennesimo attacco conda parte della Federazione russa: secondo l’aeronautica, nella notte Mosca ha lanciato 163, 89 dei quali sono stati abbattuti. Le forze russe hanno inoltre effettuato – ieri, giovedì 27 marzo – l’ottavo attacco dell’anno contro strutture appartenenti al gruppo Naftogaz, l’operatore statale ucraino di petrolio e gas.