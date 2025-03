Ilnapolista.it - Guardiola severo con i suoi: «Per la stagione fatta non meritiamo nessun premio, nemmeno un orologio»

Leggi su Ilnapolista.it

Questa domenica, il Manchester City si recherà a Bournemouth per i quarti di finale della Fa Cup. Pepin conferenza stampa ha illustrato iobiettivi futuri, tracciando un bilancio della suatutt’altro che perfetta. La Fa Cup resta l’unica possibilità per il Manchester City di vincere un titolo questaed evitare unasenza trofei.Il Manchester City è stato eliminato dalla Champions League dal Real Madrid. A rischio c’è anche la qualificazione alla prossima Champions. Per Pepe i Citizens questa è indubbiamente unadifficile. Ben lontana delle ultime in cui i trofei arrivavano con una facilità quasi disarmante. Ora l’unico trofeo ancora alla portata di Pep e deiragazzi è la Fa Cup. Ma il tecnico avverte:«Impariamo nei momenti belli e in quelli brutti.