Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, Trump: “E’ importante per la pace, dobbiamo gestirla noi”. Vance in visita sull’isola. Il neo-premier Nielsen: “Nessun rispetto”

“Laè moltoper lanel mondo“. Parola di Donald. “Non stiamo parlando diper gli Stati Uniti. Stiamo parlando dinel mondo. Stiamo parlando di sicurezza internazionale“, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti nelle stesse ore in cui il suo numero due JDe altri alti funzionari dell’amministrazione statunitense sono in, non invitati dalle autorità locali, nel territorio autonomo attualmente sotto il controllo della Danimarca. “Il discorso non è se possiamo farne a meno – ha proseguito il capo della Casa Bianca -. Se guardiamo alle acque attorno alla, ci sono ovunque navi cinesi e russe. Non possiamo affidarci alla Danimarca o altri per affrontare la situazione”. Per questo motivo “Non contiamo sulla Danimarca o sualtro per gestire la situazione – ha aggiunto – penso che la Danimarca lo capisca, penso che lo capisca anche l’Unione Europea.