Groenlandia Trump avanti tutta | così l’America ritorna impero

Donaldlo aveva già detto nel 2019, tra lo stupore e le ironie dei media occidentali: gli Stati Uniti vogliono comprare la. Allora fu etichettata come una boutade, una delle tante uscite provocatorie dell’ex presidente. Ma oggi, con la sua amministrazione tornata alla Casa Bianca, l’idea non solo è ancora viva: è parte di una strategia. E la visita del vicepresidente J.D. Vance e della second lady Usha Vance, accompagnati da pezzi grossi come il segretario all’Energia e il consigliere per la sicurezza nazionale, ne è la dimostrazione più concreta.Non è turismo, non è folklore. È geopolitica pura. E il fatto che il premier danese Frederiksen abbia parlato apertamente di “pressioni inaccettabili” rivela quanto le istituzioni europee siano ancora impreparate a riconoscere – e contrastare – il nuovo volto dell’imperialismo USA.