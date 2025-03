Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, raggiunto l’accordo per il nuovo governo: “Dobbiamo resistere alle pressioni degli Usa”. Oggi Vance atteso sull’isola

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’intesa per ilnelle ore immediatamente precedenti all’annunciata visita della delegazione statunitense guidata da JD. Lasi dota di un: 4 dei 5 partiti entrati in parlamentoultime elezioni firmerannoun accordo di coalizione, in un’apparente dimostrazione di unità di fronte all’interesseStati Uniti per l’isola proprio nel giorno della visita del vicepresidente Usa e della moglie Usha. Soltanto il partito più ardentemente indipendentista, Naleraq, arrivato secondoelezioni di inizio mese, non farà parte della coalizione, dopo essersi ritirato dai colloqui la scorsa settimana.La firma in calce al patto è attesa per, riferisce il quotidiano Sermitsiaq che cita Jens-Frederik Nielsen, leader del Demokraatit, il partito uscito vincitore dal voto dell’11 marzo.