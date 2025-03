Thesocialpost.it - Groenlandia, l’immediata risposta a Trump: governo di unità per resistere alle pressioni americane

Mentre il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e sua moglie Usha atterrano nell’isola artica, lagioca d’anticipo e annuncia la formazione di undi ampia coalizione. Un tempismo non casuale: la firma dell’accordo, prevista per oggi11 ora di Nuuk (le 14 in Italia), arriva come un chiaro segnale di compattezza politica in un momento di crescente pressione da parte di Washington.Unper blindare laLe elezioni dell’11 marzo avevano premiato i centristi di Demokraatit, guidati da Jens-Frederik Nielsen, fautori di un’indipendenza dalla Danimarca solo a lungo termine, quando le condizioni economiche lo permetteranno. Ma con appena 10 seggi su 31 nel Parlamento unicamerale groenlandese (Inatsisartut), Nielsen non aveva i numeri per governare da solo.