Groenlandia il vostro destino Trump assalto finale in un video | Guarda

"Questa non è storia, questo è". Con unpubblicato sui social, Donaldribadisce le mire degli Stati Uniti sulla. Dalla minaccia nazista a quella, attuale, di Russia e Cina, la Casa Bianca spiega agli abitanti della immensa isola di ghiaccio politicamente dipendente dalla Danimarca come l'intenzione di Washington sia quella di difenderla dalle minacce esterne, economiche e militari. Contemporaneamente, è il vicepresidente americano J.D. Vance in visita alla base militare della Space Force di Pituffik che l'intenzione dell'amministrazione è quella di avere una"indipendente", staccata da Copenaghen che "non sta facendo il suo lavoro". Solo a quel punto, sottolinea il numero 2 di, i groenlandesi potranno scegliere in autonomia di dialogare con gli Usa e, di fatto, finire sotto il loro ombrello.