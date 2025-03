Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, il disappunto degli abitanti: “JD Vance e sua moglie qui da noi? No, grazie: non siamo in vendita”

Gradireste una visita di Ushae della delegazione statunitense? “No,“, hanno risposto diversi cittadini di Nuuk nelle ore che hanno preceduto il viaggio del vicepresidenteStati Uniti e della sua consorte in. Una visita non concordata con le autorità locali né con quelle danesi, dalle quali il territorio dipende, che ha generato un diffusosia sull’isola che in madrepatria. “Negli ultimi giorni funzionari americani hanno bussato a una porta dopo l’altra per vedere se qualcuno avrebbe gradito ricevere la visita delladel vicepresidente. Ovunque la risposta è stata la stessa: ‘No,'”, ha raccontato in un servizio andato in onda nelle scorse ore Jesper Steinmetz, corrispondente dell’emittente danese TV2 nella capitale dell’ex colonia.Anche alcune aziende avrebbero declinato l’invito a ospitare la “Second Lady” più potente del mondo.