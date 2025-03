Lanazione.it - Grobac, racconti e autori in biblioteca

GROSSETO Le memorie di Flavio Fusi, Monica Granchi e Riccardo Fabbrini protagoniste dei prossimi appuntamenti con la Rete. Tre nuovi incontri, promossi dalla Rete, delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata, sono in programma alle 17 in tre luoghi della Rete per la rassegna "Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari", realizzata con la collaborazione della Fondazione archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Alla "Casa del fiume" di Paganico, sede dellacomunale, la presentazione di "La ballata delle frontiere.dal Secolo belva", il libro del giornalista Flavio Fusi, edito da Exorma, che recupera così la presentazione annullata qualche settimana fa. Allacomunale "Mariotti" di Scarlino l’appuntamento è con Monica Granchi, affiancata dalla giornalista Lina Senserini, per la presentazione di "Mio nonno era comunista", edito da Effigi.