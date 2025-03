Ilnapolista.it - Gravina: «Ritrovata sintonia con il ministro Abodi. In tempi brevi la nomina di un commissario per gli stadi»

Leggi su Ilnapolista.it

Gabrielea margine del Consiglio Federale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il presidente della Figc si è soffermato sulla preparazione di Eruo2032 organizzati in collaborazione con la Turchia.ha spiegato come vuole muoversi in merito:«Ho incontrato ildello sportmercoledì e sottolineo unamassima,. Abbiamo avuto modo di parlare delle necessità del calcio e di Euro 2032, l’ho trovato impegnato nel trovare delle soluzioni. Inssimi, poi, ci sarà ladi unper gli».: «Non siamo pronti per gli arbitri che spiegano le loro decisioni durante le partite»Il presidente della Figc Gabrieleha concesso un’intervista al quotidiano La Stampa. Intervista a firma Guglielmo Buccheri e Gianluca Oddenino.