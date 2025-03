Tvzap.it - “Grande Fratello”, Zeudi bacchetta Lorenzo ma è subito polemica: cos’è successo

News TV. Manca ormai pochissimo alla finalissima del, ma il clima all'interno della Casa è tutt'altro che sereno. Strategie, alleanze e contraddizioni continuano ad animare il gioco, dando vita a scontri e polemiche che fanno impazzire il web. Questa volta, al centro dell'attenzione ci sonoDi Palma, ex Miss Italia, eSpolverato, i quali, nonostante la convivenza forzata degli ultimi giorni, non riescono a trovare un punto d'incontro. Il motivo? Una nomination e un'accusa di poca trasparenza che hanno fatto esplodere la tensione tra i due concorrenti.ai ferri corti: la nomination che ha scatenato il caosSpolverato nutre da tempo dubbi sul percorso diall'interno del reality.