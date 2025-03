Tvzap.it - “Grande Fratello”, Zeudi a cascata su Helena: non si trattiene e confida tutto a Chiara (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. La finale delè alle porte e l’atmosfera nella Casa si fa sempre più infuocata. I concorrenti giocano le loro ultime carte per conquistare il pubblico. Tra strategie, scontri e polemiche, il destino è ora nelle mani del televoto. Chi trionferà tra i finalisti Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi,Di Palma ePrestes? Intanto,e Mariavittoria attendono il verdetto per l’ultimo posto disponibile in finale. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Devo dirvi di Achille”: Martina Colombari, l’annuncio sul figlio dopo il periodo più buio Leggi anche: “”, scoperta clamorosa a pochi giorni dalla finale: cosa succedecontro: il duello più attesoSecondo i pronostici, la sfida più accesa per il titolo di vincitore sembra essere traDi Palma ePrestes.