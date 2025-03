Isaechia.it - Grande Fratello, Mirko Brunetti ufficializza la relazione con la nuova fidanzata: il TikTok ironico di Perla e la reazione infuriata dei “perletti”

hato lacon la suadopo la lunga storia d’amore conVatiero.L’ex protagonista da Temptation Island, nonché ex concorrente della passata edizione delha pubblicato per la prima volta in una storia Instagram la donna con cui fa coppia fissa già da qualche mese.Laragazza accanto all’ex gieffino si chiama Silvia Ghio, è di Novi Ligure e nel 2024 è stata pre finalista a Miss Italia dove ha frequentato l’Academy del concorso di bellezza. Sogna di diventare attrice e stando al gossip avrebbe conosciutonella scuola di recitazione che i due frequentano a Roma.Di recente il popolo del web, sempre molto attento e perspicace, ha notato undiche sembrerebbe essere una frecciatina a