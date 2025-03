Isaechia.it - Grande Fratello, Javier svela il messaggio del bigliettino lasciato ad Helena e fa mea culpa: “Ho visto delle clip, mi pento di…”

Tra gli eliminati dell’ultima puntata delc’è stato ancheMartinez, che ha dovuto lasciare la Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini ad un passo dalla finale, abbandonando così il sogno della vittoria.Chi invece sta ancora rincorrendo quel sogno èPrestes, fidanzata died eletta quarta finalista proprio nel corso della semifinale. Fuori dalla Casa Martinez sta facendo il tifo per la modella e in questi giorni le ha dedicato diversi messaggi romantici (QUI le sue parole).Nel corso di una diretta social con Gessica Notaro e Federico Chimirri, poi, il pallavolista ha confessato di aver rialcuneuna volta uscito dalla Casa e di aver capito che avrebbe potuto prendere maggiormente le parti della fidanzata in alcune situazioni e ha aggiunto che da ora in avanti le starà sempre accanto:Io edabbiamo discusso qualche volta perché lei prendeva le situazioni di petto e io le ripetevo che era comunque un gioco.