Grande Fratello, Helena gela Chiara: "Non sono caz*i tuoi!" e scoppia la tensione in Casa

A pochi giorni dalla finale, il clima nellaresta teso.si scontrano a tavola, mentre Zeudi sospetta che la modella stia giocando strategicamente. Lorenzo prova a calmare gli animi, senza successo. Lunedì 31 marzo si spegneranno le luci delladele, secondo i pronostici, a giocarsi la vittoria potrebbero essere Zeudi Di Palma edPrestes, con Lorenzo Spolverato nel ruolo di terzo incomodo. Nonostante manchino pochi giorni all'ultimo atto, il clima non si è disteso, come dimostra la recente discussione traCainelli e la modella brasiliana.ai ferri corti: il botta e risposta a tavola Ieri sera, i concorrenti hanno iniziato a fantasticare su come si svolgerà la serata che metterà fine alla loro avventura, cominciata per molti di loro lo scorso settembre.