361magazine.com - Grande Fratello, ex gieffino smaschera Zeudi: “Ho visto e sentito tutto”

Leggi su 361magazine.com

, exsmentisceDi Palma e difende Alfonso D’Apice: cosa sta accadendo fuori dalla CasaDi Palma nelle ultime ore parlando con alcuni inquilini in Casa ha rivelato di non aver mai baciato Alfonso D’Apice. O meglio, il bacio è stato solo un bacio a stampo, dunque non rilevante per l’ex Miss Italia. A tal proposito molti fan hanno inondato di messaggi Maxime, exche ha deciso di esporsi affermando: “Tranquilli ci sento e ci vedo ancora bene”.Leggi anche, Chiara ed Helena: volano frecciatineL’intervento social dell’exIl rugbista inoltre è intervenuto su Instagram proseguendo:“Ragazzi ma veramente fate? Tanto per essere chiari: 1 io non odio nessuno, non è un sentimento che facilmente provo, al massimo posso odiare me stesso; 2mi ha nominato più volte e nonostante questo le sono sempre stato vicino nei momenti di sconforto e anche quando molti le andavano contro; 3 sono sempre stato lontano da giudizi superficiali, sopratquando non ero coinvolto, però arriviamo al 4 questa volta ero coinvolto perché sono stato testimone che il bacio c’è stato.