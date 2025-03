Movieplayer.it - Grande Fratello, Chiara Cainelli contro Helena Prestes e gli autori del reality: "l'hanno sempre protetta"

Siamo agli sgoccioli del, ma le critichenon si fermano.lancia accuse pesanti, parlando di favoritismi e di video compromettenti mai mostrati. Mancano tre giorni alla fine del, ma le critiche dei coinquilininon accennano a placarsi. Ora perfino, nota più che altro per il suo legame con Zeudi Di Palma, si è scagliatala modella brasiliana eglidel programma, accusandoli di averla favorita per tutta la durata del. Anche nelle ultime ore, il nome dicontinua a essere al centro delle discussioni. Per mesi è stata l'argomento principale di molti concorrenti del, chededicato intere giornate a criticare i suoi comportamenti.