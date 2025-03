Quotidiano.net - Grande Fratello, chi vince: i nomi su cui puntare

Chiil? La domanda rimbalza ormai da settimane e adesso finalmente ci siamo: lunedì 31 marzo andrà in onda dalle 21.30 su Canale 5 la finale di questa edizione del reality show. Una delle edizioni più discusse e non solo per i comportamenti tossici e diseducativi di alcuni concorrenti, ma anche per l’alto tasso di noia proposto ai telespettatori. Alla finale delsono arrivati Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. A questi quattro si aggiungerà, nella stessa serata di lunedì, una fra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, finite al televoto nella puntata di lunedì 24 marzo. Nessuna di loro due, però, ha possibilità di vittoria del programma. Il posto di quinta finalista dovrebbe andare a Chiara Cainelli, che inspiegabilmente ha un fandom molto attivo e partecipe.